В Саратовской области снят запрет на ловлю рыбы с лодок

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-01T13:00:11+03:00

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С 1 июля прекратил действие нерестовый запрет на любительскую рыбную ловлю, действовавший в период нереста на территории Волгоградского водохранилища Саратовской области.

Теперь можно рыбачить с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.

Как напомнили в комитете охотхозяйства и рыболовства, запрет действовал с 1 мая до 30 июня. В этот период пресноводная рыба начинает активно нереститься и ограничения призваны помочь в увеличении популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU