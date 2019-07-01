В Саратовской области снят запрет на ловлю рыбы с лодок
Нерестовый запрет прекратил действие с 1 июля
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С 1 июля прекратил действие нерестовый запрет на любительскую рыбную ловлю, действовавший в период нереста на территории Волгоградского водохранилища Саратовской области.
Теперь можно рыбачить с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.
Как напомнили в комитете охотхозяйства и рыболовства, запрет действовал с 1 мая до 30 июня. В этот период пресноводная рыба начинает активно нереститься и ограничения призваны помочь в увеличении популяции.
ИСТОЧНИК KP.RU