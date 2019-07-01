2019-07-01T12:32:00+03:00
Происшествия

Пьяная троица на мотоцикле в Аркадаке врезалась в «Приору»

Пострадали пассажиры двухколесного транспорта
Ольга Симонова
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В Аркадаке Саратовской области столкнулись мотоцикл Racer и «Лада Приора».

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, на двухколесном транспорте передвигались сразу три человека в состоянии опьянения. Троицу — 26, 37 и 28-летнего мужчин — госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель «Приоры» не пострадал.

На месте работают ДПС, «скорая», пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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