Пьяная троица на мотоцикле в Аркадаке врезалась в «Приору»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-01T12:32:00+03:00

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В Аркадаке Саратовской области столкнулись мотоцикл Racer и «Лада Приора».

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, на двухколесном транспорте передвигались сразу три человека в состоянии опьянения. Троицу — 26, 37 и 28-летнего мужчин — госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель «Приоры» не пострадал.

На месте работают ДПС, «скорая», пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU