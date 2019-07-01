Пьяная троица на мотоцикле в Аркадаке врезалась в «Приору»
Пострадали пассажиры двухколесного транспорта
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В Аркадаке Саратовской области столкнулись мотоцикл Racer и «Лада Приора».
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, на двухколесном транспорте передвигались сразу три человека в состоянии опьянения. Троицу — 26, 37 и 28-летнего мужчин — госпитализировали в тяжелом состоянии.
Водитель «Приоры» не пострадал.
На месте работают ДПС, «скорая», пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU