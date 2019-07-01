2019-07-01T12:34:48+03:00
Общество

Саратовцы простились с Юрием Ошеровым

Панихида прошла в ТЮЗе
Екатерина Семенова
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Юрий Ошеров. Фото с сайта Театра юного зрителяЮрий Ошеров. Фото с сайта Театра юного зрителя
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В Саратове утром 1 июля состоялась церемония прощания с Юрием Ошеровым, художественным руководителем Театра юного зрителя имени Киселева, народным артистом России.

Гражданскую панихиду провели в стенах ТЮЗа. Проститься с артистом пришли сотни человек.

Среди скорбящих как обычные жители Саратова, так и ВИП-персоны: губернатор Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, спикер областной думы Александр Романов, депутаты всех уровней, представители общественности и, конечно, артисты.

Юрия Ошерова похоронят на Еврейском кладбище.

Напомним, художественный руководитель ТЮЗа скончался 27 июня, через десять дней после падения в оркестровую яму на репетиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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