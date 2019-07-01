Саратовец расплачивался поддельными купюрами

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-01T12:19:09+03:00

За это он получил полтора года колонии

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Суд признал 28-летнего саратовца виновным в хранении и сбыте, а также покушении на сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в период с 18 января по 2 февраля мужчина купил в интернете шесть поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей.

Зимой, 28 января, он расплатился одной из них в торговом рынке «Кольцо» на Огородной улице: купил продукты и получил сдачу.

Спустя несколько дней, 2 февраля, он пытался отдать деньги в торговом центре, однако гражданина задержали. Мужчина проведет полтора года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU