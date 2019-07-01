Завтра в Саратовской области проверят уличные сирены
Население просят не паниковать
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Завтра, 2 июля, с 15:00 до 16:00 в Саратовской области проверят системы оповещения населения.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» зазвучат с 15:00 до 16:00. После выключения по радио и телевизору пройдут оповещения о проведении проверки.
Население просят соблюдать спокойствие, включить радиоприемники и выслушать сообщение Главного управления МЧС России по Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU