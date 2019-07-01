2019-07-01T13:54:49+03:00
Общество

Духовой оркестр из Екатериновки выступил в Артеке

Творческая смена проходит в третий раз
Дарья Вострикова
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С 20 июня по 10 июля в Артеке в третий раз проходит творческая смена — фестиваль детских духовых оркестров России «Серебряные трубы Черноморья».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, 13 лучших детских духовых коллективов и ансамблей барабанщиков со всей страны участвуют в фестивале.

Для участников смены из республик Дагестан и Марий Эл, Алтайского и Красноярского краев, Белгородской, Владимирской, Курганской, Московской, Самарской и Саратовской областей, а также из Москвы мастер-классы проводят дирижер Президентского оркестра, заслуженный артист России, полковник Евгений Никитин, заслуженный артист России, полковник Александр Халилов, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист России Владимир Лебусов, композитор и дирижер, лауреат международных конкурсов Александр Гилев.

На «Артек-арене» 22 июня в акции памяти выступил сводный детский духовой оркестр из 375 юных музыкантов, а с 27 июня на набережной Ялты прошел марш-парад оркестров и концертные выступления на различных площадках города-курорта. Кульминацией фестиваля стал гала-концерт 30 июня на «Артек-арене», вмещающей 4,5 тыс. зрителей. Каждый оркестр подготовил отдельный номер для плац-дефиле, а сводный оркестр из 375 юных музыкантов исполнил гимн России, музыку к песням, а также попурри на темы известных детских песен.

В составе сводного оркестра выступил коллектив «Аккорд» детской школы искусств из поселка Екатериновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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