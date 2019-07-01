Житель Ершова проник в чужой дом ради изнасилования и грабежа

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-01T11:45:01+03:00

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В Ершове задержан 42-летний рецидивист по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и разбое.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 28 июня пьяный мужчина шел по городу. Он подошел к одному из частных домов и увидел, что внутри находится девочка.

Гражданин накинул на голову капюшон толстовки, проник в дом, взял нож, украл 500 рублей и изнасиловал 17-летнюю девушку, угрожая убийством.

После этого преступник скрылся, а потерпевшая тут же сообщила в полицию.

Мужчину разыскали, он обо всем рассказал.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU