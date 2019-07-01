Житель Ершова проник в чужой дом ради изнасилования и грабежа
В Ершове задержан 42-летний рецидивист по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и разбое.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 28 июня пьяный мужчина шел по городу. Он подошел к одному из частных домов и увидел, что внутри находится девочка.
Гражданин накинул на голову капюшон толстовки, проник в дом, взял нож, украл 500 рублей и изнасиловал 17-летнюю девушку, угрожая убийством.
После этого преступник скрылся, а потерпевшая тут же сообщила в полицию.
Мужчину разыскали, он обо всем рассказал.
Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU