В Татищевском районе кафе «Жасмин» нарушало требования пожарной безопасности
Прокуратура Татищевского района совместно с начальником отделения надзорной деятельности по Татищевскому, Саратовскому и Воскресенскому районам ГУ МЧС России по Саратовской области провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в кафе «Жасмин» села Широкое.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, в заведении нет сигнализации, надлежащей системы оповещения, лестничная клетка не отделена от коридора дверью с необходимыми приспособлениями, нет инструкций по мерам пожарной безопасности.
Несоблюдение этих правил могло привести к трагедии.
Прокурор обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. Эти требования удовлетворены.
Надзорный орган контролирует исполнение решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU