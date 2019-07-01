В Татищевском районе кафе «Жасмин» нарушало требования пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-01T11:34:11+03:00

Это могло привести к трагедии

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Прокуратура Татищевского района совместно с начальником отделения надзорной деятельности по Татищевскому, Саратовскому и Воскресенскому районам ГУ МЧС России по Саратовской области провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в кафе «Жасмин» села Широкое.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, в заведении нет сигнализации, надлежащей системы оповещения, лестничная клетка не отделена от коридора дверью с необходимыми приспособлениями, нет инструкций по мерам пожарной безопасности.

Несоблюдение этих правил могло привести к трагедии.

Прокурор обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. Эти требования удовлетворены.

Надзорный орган контролирует исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU