2019-07-01T11:34:11+03:00
Происшествия

В Татищевском районе кафе «Жасмин» нарушало требования пожарной безопасности

Это могло привести к трагедии
Дарья Вострикова
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Прокуратура Татищевского района совместно с начальником отделения надзорной деятельности по Татищевскому, Саратовскому и Воскресенскому районам ГУ МЧС России по Саратовской области провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в кафе «Жасмин» села Широкое.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, в заведении нет сигнализации, надлежащей системы оповещения, лестничная клетка не отделена от коридора дверью с необходимыми приспособлениями, нет инструкций по мерам пожарной безопасности.

Несоблюдение этих правил могло привести к трагедии.

Прокурор обратился в суд с иском об устранении выявленных нарушений. Эти требования удовлетворены.

Надзорный орган контролирует исполнение решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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