Перевозчики в Саратове проигнорировали требования мэрии о безналичной оплате проезда в автобусах
Сегодня, 1 июля, в саратовских автобусах городских маршрутов так и не начала действовать система безналичной оплаты проезда. О появлении такой возможности с 1 июля ранее заявляли в мэрии. Это условие было обязательным при заключении контрактов с перевозчиками.
Корреспонденты «КП-Саратов» ни в одном из нескольких маршрутов, которыми воспользовались утром 1 июля, не обнаружили терминалов для оплаты по карте.
Сергей Кузнецов, заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, ранее пояснил корреспонденту «КП-Саратов», что привлекать к ответу недобросовестных перевозчиков никто не будет — законом штрафных санкций не предусмотрено.
Кузнецов не исключил, что в этом случае администрация Саратова будет подавать на перевозчиков в суд.
В пресс-службе мэрии корреспонденту «КП-Саратов» 1 июня ответили, что пока «изучают этот вопрос», и пообещали сегодня подготовить комментарий.
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ИСТОЧНИК KP.RU