В селе Вязовка сделали безопасную дорогу на Березовой улице
Не хватало дорожных знаков и разметки
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Прокуратура Татищевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в селе Вязовка на Березовой улице находится пешеходный переход. Однако на нем нет горизонтальной разметки, при въезде и выезде из села нет знаков, сигнализирующих о начале и конце населенного пункта.
Такая ситуация создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.
Прокурор направил в суд иск к администрации Вязовского МО об устранении выявленных нарушений.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU