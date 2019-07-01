В селе Вязовка сделали безопасную дорогу на Березовой улице

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-01T10:42:26+03:00

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Прокуратура Татищевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в селе Вязовка на Березовой улице находится пешеходный переход. Однако на нем нет горизонтальной разметки, при въезде и выезде из села нет знаков, сигнализирующих о начале и конце населенного пункта.

Такая ситуация создает угрозу безопасности участникам дорожного движения.

Прокурор направил в суд иск к администрации Вязовского МО об устранении выявленных нарушений.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU