Под Саратовом пенсионерка упала в автобусе и не добралась до пансионата

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-01T10:34:51+03:00

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В Саратовском районе 29 июня пенсионерка была госпитализирована после падения в автобусе.

- Инцидент случился в 10:15 на 1-м км подъезда к пансионату «Сокол». 50-летний водитель маршрута №240 при начале движения допустил падение 81-летней пассажирки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пенсионерка так и не добралась до пансионата. Ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU