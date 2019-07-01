Под Саратовом пенсионерка упала в автобусе и не добралась до пансионата
Инцидент случился на маршруте №240
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В Саратовском районе 29 июня пенсионерка была госпитализирована после падения в автобусе.
- Инцидент случился в 10:15 на 1-м км подъезда к пансионату «Сокол». 50-летний водитель маршрута №240 при начале движения допустил падение 81-летней пассажирки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пенсионерка так и не добралась до пансионата. Ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU