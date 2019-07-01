2019-07-01T10:36:52+03:00
Общество

В Пугачеве приемной семье недоплатили 60 тыс. рублей за покупку мебели

Министерство образования области вернуло деньги
Дарья Вострикова
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Пугачевская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении законодательства о социальной поддержке и материальном обеспечении приемной семьи.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном органе, в июне 2018 года родитель обратился в министерство образования Саратовской области с заявлением о компенсации денег, которые пошли на покупку мебели отечественного производства. Это необходимо для создания благоприятных условий жизнеобеспечения двух приемных детей.

Однако всю сумму мужчине так и не дали, невыплаченной компенсации осталось более 60 тыс. рублей.

Прокурор направил в суд иск на министерство образования региона. Эти требования удовлетворены, гражданин получил свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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