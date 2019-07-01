На Шехурдина в Саратове отечественные авто два дня попадали в ДТП

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-01T10:23:20+03:00

Аварии случились у домов №№15 и 26

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На улице Шехурдина в Саратове 29 и 30 июня случались ДТП с отечественными легковушками.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 11:30 в субботу у дома №26 29-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в фонарь. После аварии пострадавшего госпитализировали.

Следующей ночью, в 01:50, уже на Шехурдина, 15 39-летний мужчина за рулем «Лады Приора» врезался в стоящий Chevrolet Lacetti с 25-летним шофером.

В результате ДТП госпитализировали 23-летнюю пассажирку.

ИСТОЧНИК KP.RU