На Шехурдина в Саратове отечественные авто два дня попадали в ДТП
Аварии случились у домов №№15 и 26
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На улице Шехурдина в Саратове 29 и 30 июня случались ДТП с отечественными легковушками.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 11:30 в субботу у дома №26 29-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в фонарь. После аварии пострадавшего госпитализировали.
Следующей ночью, в 01:50, уже на Шехурдина, 15 39-летний мужчина за рулем «Лады Приора» врезался в стоящий Chevrolet Lacetti с 25-летним шофером.
В результате ДТП госпитализировали 23-летнюю пассажирку.
ИСТОЧНИК KP.RU