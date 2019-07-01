Саратовец стал бронзовым призером Балтийской олимпиады школьников по географии

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-01T10:28:03+03:00

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С 24 по 28 июня в Калининградской области прошла VI Балтийская олимпиада школьников по географии (Baltic iGeo).

Как рассказали «КП-Саратов» в саратовском министерстве образования, в этом году организаторами выступили Русское географическое общество и его Калининградское отделение, Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Каждому из 46 участников нужно было выполнить задания на английском языке, ответив на вопросы в разных областях географической науки от геоморфологии до современных социально-экономических процессов. Кроме того, на олимпиаде прошло много внепрограммных интеллектуальных мероприятий и экскурсий. Так, за неделю участники посмотрели интересные места Калининградской области, посетили побережье Балтийского моря и прогулялись по Куршской косе.

Саратовский школьник Михаил Балабан взял бронзовую медаль соревнований.

Теперь его ждет международная естественнонаучная олимпиада юниоров по географии в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU