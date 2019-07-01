Назначен новый министр промышленности и энергетики Саратовской области
Им стал бывший замгендиректора ЭОКБ «Сигнал»
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Стало известно имя нового министра промышленности и энергетики Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства, ведомство возглавил Андрей Архипов.
Ранее министр работал заместителем генерального — коммерческим директором ОАО ЭОКБ «Сигнал» имени А. И. Глухарева, где курировал финансово-экономические вопросы.
Сотрудникам министерства сегодня, 1 июля, представили нового руководителя.
Предыдущий министр, Андрей Куликов, уволился в декабре прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU