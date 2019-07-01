2019-07-01T09:56:54+03:00
Общество

Первая неделя июля будет дождливой для Саратовской области

На улице станет комфортно и прохладно
Дарья Вострикова
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В Саратовской области первая неделя июля обещает быть прохладной и комфортной для пребывания на улице.

Как рассказали «КП-Саратов»в региональном Гидрометцентре, 1 и 2 июля столбик термометра будет держаться на отметке 20-24 градуса, в среду потеплеет до 25-27, а уже четвертого числа снова будет +23 градуса.

Ночью в основном температура будет находиться на отметке в 8-13 градусов, и только 3-4 числа стоит ожидать до 17 градусов тепла.

Кроме того, в Саратовскую область придут кратковременные ливни. Осадков стоит ждать во вторник и среду. Особенно сильными они будут в северных и прилегающих к Волге районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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