Первая неделя июля будет дождливой для Саратовской области
В Саратовской области первая неделя июля обещает быть прохладной и комфортной для пребывания на улице.
Как рассказали «КП-Саратов»в региональном Гидрометцентре, 1 и 2 июля столбик термометра будет держаться на отметке 20-24 градуса, в среду потеплеет до 25-27, а уже четвертого числа снова будет +23 градуса.
Ночью в основном температура будет находиться на отметке в 8-13 градусов, и только 3-4 числа стоит ожидать до 17 градусов тепла.
Кроме того, в Саратовскую область придут кратковременные ливни. Осадков стоит ждать во вторник и среду. Особенно сильными они будут в северных и прилегающих к Волге районах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU