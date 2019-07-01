Двое саратовских пловцов взяли медали Кубка России
Они соревновались в составе сборной команды области
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С 27 по 29 июня в Обнинске прошел финал Кубка России по плаванию.
Как рассказали «КП-Саратов»в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, Ангелина Никифорова, Егор Сучков и Роман Шевляков представляли Саратовскую область.
В первый день соревнований Ангелина завоевала серебряную медаль за пройденную на спине дистанцию в 200 метров.
Роман Шевляков 29 июня стал победителем на дистанции 50 метров баттерфляем. В финальном заплыве он показал время 23:79.
ИСТОЧНИК KP.RU