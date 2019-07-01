В Саратове состоится фестиваль «Городские выходные»
В субботу, 6 июля, в Саратове состоится фестиваль «Городские выходные».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на пешеходной зоне Волжской улицы пройдет анимационная программа для всей семьи. В саду «Липки» можно поучаствовать в турнире по шахматам, побыть в литературном салоне, послушать выступление оркестра на летней эстраде.
На набережной Космонавтов пройдут соревнования по современным видам спорта.
У стелы «Я дома» для саратовцев проведут концерт местных исполнителей.
Параллельно с ним все желающие смогут посетить несколько интерактивных развлекательных площадок.
Напомним, такие мероприятия проводятся в городе уже третий год.
ИСТОЧНИК KP.RU