СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-01T08:55:06+03:00

Такие мероприятия проходят уже третий год

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В субботу, 6 июля, в Саратове состоится фестиваль «Городские выходные».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на пешеходной зоне Волжской улицы пройдет анимационная программа для всей семьи. В саду «Липки» можно поучаствовать в турнире по шахматам, побыть в литературном салоне, послушать выступление оркестра на летней эстраде.

На набережной Космонавтов пройдут соревнования по современным видам спорта.

У стелы «Я дома» для саратовцев проведут концерт местных исполнителей.

Параллельно с ним все желающие смогут посетить несколько интерактивных развлекательных площадок.

Напомним, такие мероприятия проводятся в городе уже третий год.

ИСТОЧНИК KP.RU