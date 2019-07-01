2019-07-01T08:52:25+03:00
Общество

Саратовские гребцы завоевали четыре медали чемпионата России

Они получили первое и третье места
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 27 по 30 июня в Москве прошел чемпионат России по гребному спорту в дисциплине академической гребли.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, наши спортсмены завоевали четыре медали — три золотых и одну бронзовую.

Первое место в категории четверка без рулевого получили Валентина Плаксина, Анна Аксенова. Верх пьедестала в восьмерке заняли Елизавета Крылова и Роман Ломачев. Бронза в парной четверке досталась Алексею Чепереву и Константину Стасюку.

Все, кто заняли первые места, включены в состав сборной команды России для участия в III этапе Кубка мира и чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Калининском девушка за рулем Kia Rio слетела в кювет
В Саратове женщина пострадала в столкновении ВАЗов
Назначен новый министр промышленности и энергетики Саратовской области
В Саратове начали ходить маршрутки №31 и троллейбусы №2
Первая неделя июля будет дождливой для Саратовской области
В Пугачеве собутыльники до смерти забили пенсионерку
Отключена вода в районе 1-й Дачной
В Саратове заасфальтируют четыре улицы
Объявлен конкурс на проект скоростного трамвая в Саратове
Двое саратовских пловцов взяли медали Кубка России
В Саратове состоится фестиваль «Городские выходные»
В Саратове 13 раз судимый мужчина обокрал таксиста
В Солнечном два парня вскрыли «Ладу Калина» ради кражи
Наркодилер из Энгельса получил еще один срок за угрозу в адрес сотрудника колонии
Отключена вода в Заводском районе Саратова
В Саратове безработная женщина воровала вещи из магазинов
В пруду Блинчик под Саратовом утонул пожилой рыбак
В Саратове автомобиль протаранил кладбищенскую стену
При попытке обгона погиб 18-летний автомобилист из Вольска
Июль в Саратовской области начнется с грозы