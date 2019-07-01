Саратовские гребцы завоевали четыре медали чемпионата России

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-01T08:52:25+03:00

Они получили первое и третье места

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С 27 по 30 июня в Москве прошел чемпионат России по гребному спорту в дисциплине академической гребли.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, наши спортсмены завоевали четыре медали — три золотых и одну бронзовую.

Первое место в категории четверка без рулевого получили Валентина Плаксина, Анна Аксенова. Верх пьедестала в восьмерке заняли Елизавета Крылова и Роман Ломачев. Бронза в парной четверке досталась Алексею Чепереву и Константину Стасюку.

Все, кто заняли первые места, включены в состав сборной команды России для участия в III этапе Кубка мира и чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU