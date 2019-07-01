В Саратове 13 раз судимый мужчина обокрал таксиста

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-01T08:35:20+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 23-летнего таксиста.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 июня с 09:00 до 11:00 неизвестный залез в багажник автомобиля Kia Rio и украл набор инструментов Fors стоимостью 5,5 тыс. рублей.

Предполагаемый 33-летний преступник задержан. Судимый 13 раз гражданин во всем признался и рассказал, что продал похищенное кому-то в поселке Юбилейный за 1 тыс. рублей.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде ждать решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU