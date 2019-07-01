В Солнечном два парня вскрыли «Ладу Калина» ради кражи

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-01T08:26:48+03:00

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В поселке Солнечный Саратова полиция вчера, 30 июня, нашла автоворов.

- В отдел с заявлением о преступлении 26-летний парень обратился вечером 16 июня. Он рассказал, что с полуночи до 18:00 кто-то вскрыл багажник «Лады Калина» на улице Блинова и украл оттуда усилитель и сабвуфер, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали двух 24-летних безработных подозреваемых. Один из них ранее не привлекался, а вот его подельник уже «сидел» за кражи. Обоим выписали подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU