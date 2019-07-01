2019-07-01T08:29:14+03:00
Происшествия

Наркодилер из Энгельса получил еще один срок за угрозу в адрес сотрудника колонии

Ему не понравилось сидеть в изоляторе
Дарья Вострикова
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Энгельсский суд признал 34-летнего гражданина виновным в дезорганизации колонии, а именно в угрозе применения насилия в адрес одного из сотрудников.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, гражданин постоянно нарушал дисциплину и его поместили в одиночную камеру штрафного изолятора. К нему в 10:00 22 мая пришел младший инспектор надзора, чтобы принести печатные издания.

Однако гостя заключенный встретил угрозой применения насилия.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину. По совокупности приговоров ему назначили еще 7,5 года исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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