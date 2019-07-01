В пруду Блинчик под Саратовом утонул пожилой рыбак

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-01T07:55:51+03:00

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В Аркадакском районе Саратовской области в последний день июня утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, около трех часов ночи 68-летний житель села Красное Знамя пошел рыбачить на пруд Блинчик.

Когда он не вернулся домой, его сестра забеспокоилась и попросила племянника сходить на пруд для проверки. Молодой человек обнаружил погибшего мертвым — частично лежащим в воде.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На место выезжали сотрудники СУ СКР, они не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти.

Назначена экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU