2019-07-01T07:52:25+03:00
Происшествия

При попытке обгона погиб 18-летний автомобилист из Вольска

Он на иномарке врезался в дерево
Екатерина Семенова
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Ночью 1 июля в Вольске Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 00:57 напротив дома №88 по улице Коммунистическая.

18-летний парень на машине Hyundai Elantra не справился с управлениям и врезался в дерево. По предварительным данным, юноша неудачно пытался совершить обгон.

От полученных травм автомобилист скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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