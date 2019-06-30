Под Саратовом три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовика

СЕГОДНЯ 19:19 2019-06-30T19:19:03+03:00

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В Саратовском районе сегодня, 30 июня, столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик.

- ДТП случилось у поселка Широкий Буерак на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Предполагается, что водитель «семерки» врезался в грузовик, а после вылетел в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадали три человека из легковушки. Как стало известно, они являются гражданами Таджикистана. Двоих госпитализировали врачи Центра медицины катастроф, третий после оказания первой помощи от поездки в больницу отказался.

На месте также работали сотрудники ГИБДД и «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU