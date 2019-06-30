Под Саратовом три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовика
Авария произошла у поселка Широкий Буерак
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В Саратовском районе сегодня, 30 июня, столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик.
- ДТП случилось у поселка Широкий Буерак на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Предполагается, что водитель «семерки» врезался в грузовик, а после вылетел в кювет и опрокинулся.
В ДТП пострадали три человека из легковушки. Как стало известно, они являются гражданами Таджикистана. Двоих госпитализировали врачи Центра медицины катастроф, третий после оказания первой помощи от поездки в больницу отказался.
На месте также работали сотрудники ГИБДД и «скорой».
ИСТОЧНИК KP.RU