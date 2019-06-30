2019-06-30T13:20:35+03:00
Общество

Саратовцы нашли у рынка на 2-й Садовой опасный открытый люк

Раньше колодец был прикрыт картонной коробкой
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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Саратовцы нашли на улице 2-я Садовая в Октябрьском районе открытый люк.

Своей находкой они поделились в группе «Саратов онлайн» соцсети «Вконтакте».

- Напротив рынка «Кольцо» открытый люк. Проезжающий мимо автомобиль увез с собой коробку, которой он был прикрыт, сейчас ничем не обозначен. Будьте аккуратны! — написал в паблике анонимный очевидец.

Горожанин также обозначил на фотографии место, где находится колодец, чтобы водители ненароком туда не угодили.

Напомним, саратовцы уже и раньше жаловались на открытые люки. Один из них находился в Заводском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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