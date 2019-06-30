Саратовцы нашли у рынка на 2-й Садовой опасный открытый люк
Саратовцы нашли на улице 2-я Садовая в Октябрьском районе открытый люк.
Своей находкой они поделились в группе «Саратов онлайн» соцсети «Вконтакте».
- Напротив рынка «Кольцо» открытый люк. Проезжающий мимо автомобиль увез с собой коробку, которой он был прикрыт, сейчас ничем не обозначен. Будьте аккуратны! — написал в паблике анонимный очевидец.
Горожанин также обозначил на фотографии место, где находится колодец, чтобы водители ненароком туда не угодили.
Напомним, саратовцы уже и раньше жаловались на открытые люки. Один из них находился в Заводском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU