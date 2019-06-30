Энгельсский пловец выиграл Кубок России
Он опередил спортсмена из Татарстана на 0,04 секунды
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В Обнинске Калужской области с 27 по 29 июня проходил Кубок России по плаванию.
Уроженец Энгельса, живущий сейчас в Санкт-Петербурге, 20-летний Роман Шевляков завоевал в 50-метровом заплыве баттерфляем золото с показателем 23,79 секунды.
Он опередил серебряного призера Никиту Королева из Татарстана всего на 0,04 секунды.
Напомним, в прошлом году Шевляков выиграл чемпионат мира по плаванию в эстафете «4 по 50 метров комбинированная».
ИСТОЧНИК KP.RU