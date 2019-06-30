На предприятии в Балакове сгорели три автобуса
В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 30 июня, сгорели три автобуса на территории Пассажирского автотранспортного предприятия.
Сообщения и видео о случившемся опубликовали очевидцы в городских группах в социальных сетях. На видеозаписях слышны хлопки, похожие на взрывы.
Как стало известно «КП-Саратов» сгоревшие машины были списаны.
Информации о пострадавших нет. Как отмечают очевидцы, пожарные машины быстро приехали тушить возгорание.
Комментаторы в соцсетях пишут, что пожары в Балакове уже стали брендом. Напомним, в конце 2018 года в одном из гаражей на улице Рабочая взорвался автобус.
Пожар в Балакове.Видео из соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU