На предприятии в Балакове сгорели три автобуса

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-30T09:55:03+03:00

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В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 30 июня, сгорели три автобуса на территории Пассажирского автотранспортного предприятия.

Сообщения и видео о случившемся опубликовали очевидцы в городских группах в социальных сетях. На видеозаписях слышны хлопки, похожие на взрывы.

Как стало известно «КП-Саратов» сгоревшие машины были списаны.

Информации о пострадавших нет. Как отмечают очевидцы, пожарные машины быстро приехали тушить возгорание.

Комментаторы в соцсетях пишут, что пожары в Балакове уже стали брендом. Напомним, в конце 2018 года в одном из гаражей на улице Рабочая взорвался автобус.

Пожар в Балакове.Видео из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU