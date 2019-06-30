В Саратовской области ищут пропавшего Алексея Архипова
Из особых примет у мужчины татуировки
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В Саратовской области ищут 36-летнего Алексея Архипова.
- Мужчина пропал в Энгельсе 21 июня 2019 года, — выяснила «КП-Саратов» в группе поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Алексей ростом 187 см, полного телосложения. У него короткие светлые с рыжиной волосы, зеленые глаза. Из особых примет — татуировки.
На момент пропажи мужчина был одет в голубую майку-борцовку, темно-синие шорты до колен, коричневый солдатский ремень и синие летние кроссовки. С собой у него были солнцезащитные очки.
Если вы знаете о местонахождении Алексея Архипова, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU