2019-06-30T08:36:47+03:00
Общество

В Саратовской области ищут пропавшего Алексея Архипова

Из особых примет у мужчины татуировки
Ольга Симонова
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В Саратовской области ищут 36-летнего Алексея Архипова.

- Мужчина пропал в Энгельсе 21 июня 2019 года, — выяснила «КП-Саратов» в группе поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Алексей ростом 187 см, полного телосложения. У него короткие светлые с рыжиной волосы, зеленые глаза. Из особых примет — татуировки.

На момент пропажи мужчина был одет в голубую майку-борцовку, темно-синие шорты до колен, коричневый солдатский ремень и синие летние кроссовки. С собой у него были солнцезащитные очки.

Если вы знаете о местонахождении Алексея Архипова, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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