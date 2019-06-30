2019-06-30T08:17:58+03:00
Происшествия

В центре Саратова рухнула стена жилого дома

Здание на улице Вавилова признано объектом культурного наследия
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В центре Саратова вчера, 29 июня, обвалились кирпичи с дома №16 по улице Вавилова.

Сообщение об этом появилось в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте». О пострадавших не уточняется.

По данным открытых источников, здание, именуемое домом Иванова, признано объектом культурного наследия и является образцом стиля модерн, на его фасаде множество изразцов с растительным орнаментом.

Стоит отметить, что дом до сих пор остается жилым, несмотря на годы постройки — 1910-е — и то, что с него ранее уже падали кирпичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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