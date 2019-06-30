Днем 30 июня в Саратове будет тепло, возможен дождь

СЕГОДНЯ 07:46 2019-06-30T07:46:28+03:00

Местами по области обещают грозу

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На территории Саратовской области в воскресенье, 30 июня, сохранится теплая погода с переменной облачностью.

Местами днем возможен небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах Левобережья — сильный (15-49 мм), также возможна гроза.

Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +20...+25, при натекании облачности до +16.

В Саратове днем +22…+23, небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU