В Саратове гости "Розы ветров" дождались хедлайнеров
От начала праздника прошло немногим менее 3 часов
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Сегодня, 29 июня, в Саратове на Театральной площади продолжается праздник выпускников "Роза ветров".
Гости мероприятия спустя три часа после запуска к сцене дождались хедлайнеров.
Перед выходом первого из них, Джоззи, ведущие предложили гостям сочинить панлчайн о "Розе ветров" - мощное высказывание в рифму.
- За лучший панчлайн можно прлучить мерседес CLK, квартиру на набережной и шоколад "Бабаевский", - пошутили ведущие.
Джоззи исполнил несколько своих треков и пожелал выпускникам, чтобы рядом с ними был человек, "который был бы рядом и поддерживал несмотря ни на что".
Фрагменты концерта Роза ветров -2019.
ИСТОЧНИК KP.RU