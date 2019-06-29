В Саратове гости "Розы ветров" дождались хедлайнеров

СЕГОДНЯ 22:54 2019-06-29T22:54:54+03:00

От начала праздника прошло немногим менее 3 часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 июня, в Саратове на Театральной площади продолжается праздник выпускников "Роза ветров".

Гости мероприятия спустя три часа после запуска к сцене дождались хедлайнеров.

Перед выходом первого из них, Джоззи, ведущие предложили гостям сочинить панлчайн о "Розе ветров" - мощное высказывание в рифму.

- За лучший панчлайн можно прлучить мерседес CLK, квартиру на набережной и шоколад "Бабаевский", - пошутили ведущие.

Джоззи исполнил несколько своих треков и пожелал выпускникам, чтобы рядом с ними был человек, "который был бы рядом и поддерживал несмотря ни на что".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717471" frameborder="0"></iframe> Фрагменты концерта Роза ветров -2019.

ИСТОЧНИК KP.RU