Губернатор Радаев выступил перед разгоряченными выпускниками [видео]
Сегодня, 29 июня, в Саратове на Театральной площади полным ходом идет праздник "Роза ветров"
На месте становится жарко- школьников все больше, кто-то даже разделся.
После двухчасового концерта гостей поздравил губернатор Валерий Радаев.
Глава области поздравил школьников, сдавших экзамены с успехами в учебе, и рассказал, что только что вручал премии лучшим классным руководителям, каждый из которых получил по 100 тысяч рублей.
Радаев напомнил, что впервые «Розу ветров» организовал в Саратове спикер ГД РФ Володин.
- Наша молодежь, а это 10 тыс.выпускников получиоа путевку в жизнь. Вы показали крепкие знания , проявили себя в учебе, спорте, добрых делах. Сейчас мы вместе и хотим, чтобы этот день остался в памяти навсегда. Для этого три года назад задумывалась Роза ветров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подарил нам этот праздник, - обратился к школьникам губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Глава региона подчеркнул, что школьники достойны своего выпускного в масштабе всей области.
Валерий Радаев отметил, что Саратов всегда был богат талантами, яркой, креативной и амбициозной молодежью.
После его речи на сцену вновь пришли коллективы ВУЗов - с выступлениями.
Радаев выступил перед выпускниками на "Розе ветров - 2019".
ИСТОЧНИК KP.RU