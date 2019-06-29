2019-06-29T21:50:13+03:00
Общество

Губернатор Радаев выступил перед разгоряченными выпускниками [видео]

Саратов богат талантами, и поэтому вы достойны выпускного в масштабе всей области - Радаев
Дарья Вострикова
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Сегодня, 29 июня, в Саратове на Театральной площади полным ходом идет праздник "Роза ветров"

На месте становится жарко- школьников все больше, кто-то даже разделся.

После двухчасового концерта гостей поздравил губернатор Валерий Радаев.

Глава области поздравил школьников, сдавших экзамены с успехами в учебе, и рассказал, что только что вручал премии лучшим классным руководителям, каждый из которых получил по 100 тысяч рублей.

Радаев напомнил, что впервые «Розу ветров» организовал в Саратове спикер ГД РФ Володин.

- Наша молодежь, а это 10 тыс.выпускников получиоа путевку в жизнь. Вы показали крепкие знания , проявили себя в учебе, спорте, добрых делах. Сейчас мы вместе и хотим, чтобы этот день остался в памяти навсегда. Для этого три года назад задумывалась Роза ветров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подарил нам этот праздник, - обратился к школьникам губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Глава региона подчеркнул, что школьники достойны своего выпускного в масштабе всей области.

Валерий Радаев отметил, что Саратов всегда был богат талантами, яркой, креативной и амбициозной молодежью.

После его речи на сцену вновь пришли коллективы ВУЗов - с выступлениями.

Радаев выступил перед выпускниками на "Розе ветров - 2019".

ИСТОЧНИК KP.RU

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