В Саратов стартовала «Роза ветров»

СЕГОДНЯ 20:56 2019-06-29T20:58:57+03:00

Тысячи выпускников собрались на площади в Саратове

Праздник выпускников проходит в четвертый раз

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Сегодня, 29 июня, на Театральной площади проходит в четвертый раз праздник для выпускников "Роза ветров".

Число присутствующих уже перевалило за несколько тысяч.

Напомним, что сегодня гости увидят и услышат группу Te100steron, шоу группу Davlad Presents Club Show, Ternovoy и музыканта Джоззи.

Все происходящее транслируется на двух экранах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717464" frameborder="0"></iframe> "Роза ветров" в Саратове 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU