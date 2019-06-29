В Саратов стартовала «Роза ветров»
Праздник выпускников проходит в четвертый раз
Тысячи выпускников собрались на площади в Саратове
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Сегодня, 29 июня, на Театральной площади проходит в четвертый раз праздник для выпускников "Роза ветров".
Число присутствующих уже перевалило за несколько тысяч.
Напомним, что сегодня гости увидят и услышат группу Te100steron, шоу группу Davlad Presents Club Show, Ternovoy и музыканта Джоззи.
Все происходящее транслируется на двух экранах.
"Роза ветров" в Саратове 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU