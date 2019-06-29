Застройщик в Саратове причинил ущерб дольщикам на 753 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-29T18:25:00+03:00

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В Саратовской области закончено предварительное расследование уголовного дела застройщика, которого обвиняют в 5 эпизодах мошенничества, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2007 по 2015 годы организация занималась проектированием и строительством жилых домов в Саратове. Генеральный директор организации заключал с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия, собирал с них деньги, зная, что средств на строительство домов у него не хватит.

В результате пострадали 340 участников долевого строительства, ущерб превысил 753 миллиона рублей.

Дело направлено в Волжский районный суд города Саратова.

Напомним, под домашний арест в апреле этого года из СИЗО был отпущен Владимир Белич. Уголовное дело против него о мошенничестве в отношении дольщиков многоквартирных домов ЖСК «Оптимист-2000» и ЖСК «Рубин» было возбуждено в феврале 2017 года. Обвиняемый был задержан в августе 2017 года и содержался под стражей 20 месяцев. Пострадавшими оказались несколько сотен семей, которые рассчитывали на квартиры в домах по улицам Алексеевской, Наумовской и Рябиновской.

ИСТОЧНИК KP.RU