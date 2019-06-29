2019-06-29T18:25:00+03:00
Происшествия

Застройщик в Саратове причинил ущерб дольщикам на 753 млн рублей

В Волжский районный суд направлено дело об обмане 340 дольщиков в Саратове
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области закончено предварительное расследование уголовного дела застройщика, которого обвиняют в 5 эпизодах мошенничества, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2007 по 2015 годы организация занималась проектированием и строительством жилых домов в Саратове. Генеральный директор организации заключал с гражданами и юридическими лицами договоры долевого участия, собирал с них деньги, зная, что средств на строительство домов у него не хватит.

В результате пострадали 340 участников долевого строительства, ущерб превысил 753 миллиона рублей.

Дело направлено в Волжский районный суд города Саратова.

Напомним, под домашний арест в апреле этого года из СИЗО был отпущен Владимир Белич. Уголовное дело против него о мошенничестве в отношении дольщиков многоквартирных домов ЖСК «Оптимист-2000» и ЖСК «Рубин» было возбуждено в феврале 2017 года. Обвиняемый был задержан в августе 2017 года и содержался под стражей 20 месяцев. Пострадавшими оказались несколько сотен семей, которые рассчитывали на квартиры в домах по улицам Алексеевской, Наумовской и Рябиновской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели вывезли с острова у Балаково девушку, которой стало плохо
ГУ МВД России разоблачила финансовую пирамиду с филиалом в Саратове
Общественный совет Авиатора пообещал следить за строительством новой школы
Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» под Балашовом
Два человека выпали из окон в Саратове
Визит саратовца после корпоратива к сотруднице завершился делом об изнасиловании
В Балаково вокруг мисс Клубнички устроили дымный дрифт
Вор пытался украсть из сетевого магазина сканер штрихкода
На вечерний праздник выпускников в Саратове школьники из Перелюба выехали в 10 утра
По горячим следам задержаны автоворы в Саратове
Поисковик с магнитом выловил в Балашове боевую гранату
Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo столкнулись ночью под Красноармейском
На саратовской трассе иномарка на большой скорости протаранила фургон
В Саратове завершаются приготовления к празднику выпускников «Роза ветров»
На Энтузиастов в Саратове женщина на ВАЗе врезалась в грузовик
Видео ночного потопа на Радищева в Саратове
На переходе у стелы «Я люблю Энгельс» сбили женщину
В двух районах Саратова отключена вода
Женщина на джипе в Саратове сбила пенсионерку на переходе
Задержан первый подозреваемый в ограблении аптеки в Саратове
В субботу в Саратове будет облачно
В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»
На мосту через Волгу столкнулись шесть авто и мотоцикл
Панков: Володин предложил увеличить зарплаты учителям