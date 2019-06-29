Общественный совет Авиатора пообещал следить за строительством новой школы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-29T16:28:01+03:00

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В рамках региональной недели председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил 28 и 29 июня Саратовскую область. Одна из встреч с жителями состоялась в микрорайоне «Авиатор» Заводского района Саратова, где при поддержке спикера планируется возведение новой школы на 1100 мест.

По словам члена Общественного совета «Авиатора» Людмилы Долиной, микрорайон «достаточно плотно застроен и продолжает застраиваться, каждые полгода сдаются новые дома»

- Сейчас численность населения около шести тысяч человек, из них примерно 900 – дети школьного возраста, включая будущих первоклассников. Отсутствие местной школы для нас большая проблема, другие учреждения находятся далеко, приходится возить детей туда, одних их отпускать небезопасно. И мы обратились к Вячеславу Викторовичу Володину с просьбой построить у нас новую школу в шаговой доступности. Он оперативно отозвался, встретился с нами и согласился помочь, за что мы очень ему признательны. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, после которой начнутся строительные работы. Мы этого очень ждем! Наш Общественный совет живо реагирует на все изменения, мы будем следить за работами, предлагать свои идеи. Надеемся, что в следующем году наши дети пойдут в новую школу, - рассказала Долина.

ИСТОЧНИК KP.RU