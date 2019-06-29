Два человека выпали из окон в Саратове
Один из них скончался, второй в тяжелом состоянии
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В Октябрьском районе из окна на пятом этаже жилого дома на Большой Садовой в Саратове выпал мужчина. От полученных повреждений он скончался на месте, прибывшие медики констатировали смерть. Личность погибшего устанавливается, на вид мужчине 40 лет.
Выпавшему из окна 3 этажа на Князевском взвозе в Волжском районе областного центра повезло больше. ЧП случилось возле дома № 11/13. 39-летний пострадавший получил серьезные травмы. Он госпитализирован врачами центра медицины катастроф в тяжелом состоянии.
Обстоятельства обеих происшествий выясняются правоохранителями.
ИСТОЧНИК KP.RU