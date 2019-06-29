2019-06-29T15:18:08+03:00
Происшествия

Визит саратовца после корпоратива к сотруднице завершился делом об изнасиловании

Подозреваемого в пьяном изнасиловании мужчину отправили под домашний арест
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Следователи СУ СКР по Октябрьскому району Саратова продолжают расследование уголовного дела 42-летнего жителя Саратова, которого обвиняют в изнасиловании сотрудницы после.

По версии следствия, 26 июня 2019 года пьяный 42-летний мужчина, возвращаясь с праздника, решил проведать ушедшую на больничный коллегу. Та удивилась, но пустила его в квартиру, тем более он пришел с подарками.

- Не сомневаясь в своем очаровании, мужчина стал оказывать женщине знаки внимания, она ему отказала. Применив физическую силу мужчина изнасиловал сотрудницу и потом уснул прямо в ее квартире. Шокированная женщина позвонила родственникам, которые прибыли на место и вызвали полицию.

Суд по ходатайству следствия, отправил обвиняемого под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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