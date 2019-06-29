В Балаково вокруг мисс Клубнички устроили дымный дрифт

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-29T14:37:46+03:00

В Балаково сегодня стартовали празднества приуроченные к фестивалю Клубники [видео]

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В Балаково сегодня, 29 июня, и завтра проходят праздники связанные с четвертым ежегодным фестивалем клубники.

Более 30 городов представляют здесь свою продукцию.

Фото Юлии Кековой

На празднества кроме жителей района приехали два автобуса туристов из Пензы, еще два - из Саратова, и автобус с гостями из Самары. Как отметили организаторы, туристы приехали целенаправленно на праздничную программу, на два дня.

Сегодня всех ожидают выступления автомобилистов, гонщиков, дрифтеров, потом начнется фестиваль вина и вечером - фестиваль клубники.

Фото Юлии Кековой

Как рассказали в администрации города, в Балаково приехало много представителей компаний по производству вина со своей продукцией, для организаторов это новое мероприятие.

Мисс Клубничку, которая традиционно приветствует гостей фестиваля, встретили дрифтеры, и буквально утопили в дыму «отжигая» покрышки и накручивая круги вокруг лимузина с Клубничкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717424" frameborder="0"></iframe> Мисс Клубничку в Балаково искупали в дыму.

Фото Юлии Кековой

Завтра, 30 июня, будет больше мероприятий, связанных со спортом. На это идут средства выигранного гранта «Балаково- активный, энергичный, спортивный» . В рамках фестиваля клубники гости спокойно поедут на экскурсии, днем пройдет фитнесс-марафон, в котором участвуют все спортклубы и фитнесс-центры. Пройдет показательное выступление и мастер-класс от боксера, участника Олимпийских игр и депутата гордумы Саратова Артема Чеботарева, показательные выступления горнолыжников. Кто-то поедет на бесплатные экскурсии, кто-то выберет концерт-награждение «Студенческой весны». Завершит все дискотека и пенная вечеринка.

Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU