Вор пытался украсть из сетевого магазина сканер штрихкода
Вор пытался украсть из сетевого магазина сканер штрихкода
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Охраннки магазина и сотрудники Росгвардии задержали ранним утром 29 июня вора в сетевом магазине. Мужчина попался с поличным.
Во Фрунзенском районе Саратова ранним утром вскрыли дверь в помещение сетевого супермаркета.
32-летний местный житель, воспользовавшись ножом, взломал дверь в магазине на улице Рабочая. Убедившись, что в торговом павильоне никого нет, он похитил устройство, считывающее информацию с этикеток на упаковках товаров.
Сотрудники Росгвардии и представители частной охранной организации задержали его сразу – он не успел выйти из магазина.
Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU