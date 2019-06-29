Вор пытался украсть из сетевого магазина сканер штрихкода

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-29T13:54:14+03:00

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Охраннки магазина и сотрудники Росгвардии задержали ранним утром 29 июня вора в сетевом магазине. Мужчина попался с поличным.

Во Фрунзенском районе Саратова ранним утром вскрыли дверь в помещение сетевого супермаркета.

32-летний местный житель, воспользовавшись ножом, взломал дверь в магазине на улице Рабочая. Убедившись, что в торговом павильоне никого нет, он похитил устройство, считывающее информацию с этикеток на упаковках товаров.

Сотрудники Росгвардии и представители частной охранной организации задержали его сразу – он не успел выйти из магазина.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU