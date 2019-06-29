2019-06-29T12:45:28+03:00
Происшествия

По горячим следам задержаны автоворы в Саратове

Они уже дали признательные показания
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции №3 28 июня обратился 32-летний мужчина у которого в период с 25 по 27 июня вскрыли и обокрали автомобиль.

Машина была припаркована у дома по улице Оржевского. Вскрыв багажник ВАЗ-211340 воры унесли из него топливный насос от «КамАЗа», диск колесный r13, дрель, набор ключей. Общий ущерб оценен в 60000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 п.а ук рф. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержаны двое мужчин, один из них, 24-летний житель Саратова, ранее был судим за кражу, второй, 24-летний житель поселка Соколовый проблем с законом не имел. Оба задержаны,

похищенное у них изъято и даны признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Визит саратовца после корпоратива к сотруднице завершился делом об изнасиловании
В Балаково вокруг мисс Клубнички устроили дымный дрифт
Вор пытался украсть из сетевого магазина сканер штрихкода
На вечерний праздник выпускников в Саратове школьники из Перелюба выехали в 10 утра
Поисковик с магнитом выловил в Балашове боевую гранату
Toyota Land Cruiser и Volkswagen Polo столкнулись ночью под Красноармейском
На саратовской трассе иномарка на большой скорости протаранила фургон
В Саратове завершаются приготовления к празднику выпускников «Роза ветров»
На Энтузиастов в Саратове женщина на ВАЗе врезалась в грузовик
Видео ночного потопа на Радищева в Саратове
На переходе у стелы «Я люблю Энгельс» сбили женщину
В двух районах Саратова отключена вода
Женщина на джипе в Саратове сбила пенсионерку на переходе
Задержан первый подозреваемый в ограблении аптеки в Саратове
В субботу в Саратове будет облачно
В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»
На мосту через Волгу столкнулись шесть авто и мотоцикл
Панков: Володин предложил увеличить зарплаты учителям