По горячим следам задержаны автоворы в Саратове

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-29T12:45:28+03:00

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В отдел полиции №3 28 июня обратился 32-летний мужчина у которого в период с 25 по 27 июня вскрыли и обокрали автомобиль.

Машина была припаркована у дома по улице Оржевского. Вскрыв багажник ВАЗ-211340 воры унесли из него топливный насос от «КамАЗа», диск колесный r13, дрель, набор ключей. Общий ущерб оценен в 60000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 п.а ук рф. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в краже задержаны двое мужчин, один из них, 24-летний житель Саратова, ранее был судим за кражу, второй, 24-летний житель поселка Соколовый проблем с законом не имел. Оба задержаны,

похищенное у них изъято и даны признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU