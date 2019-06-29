2019-06-29T12:41:15+03:00
Происшествия

Поисковик с магнитом выловил в Балашове боевую гранату

Готовый к взрыву снаряд обезвредили специалисты Росгвардии
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Житель Балашова Саратовской области искал ценные предметы и металлолом на дне реки Хопер при помощи поискового магнита и выловил ржавый металлический предмет. Он был похож на гранату и как выяснилось позже, оказался боевым снарядом.

На место обнаружения находки прибыла полиция и специалисты облспаса. Они перекрыли мост и близлежащую территорию до приезда взрывотехников ОМОН.

Специалисты Росгвардии подтвердили, что выловленный из реки боеприпас действительно является боевой гранатой, которая могла взорваться.

Изъятый боеприпас уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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