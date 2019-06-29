На саратовской трассе иномарка на большой скорости протаранила фургон

СЕГОДНЯ 11:07 2019-06-29T11:07:59+03:00

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На трассе под Саратовом рано утром 29 июня иномарка протаранила фургон.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 06:45 в Пугачевском районе.

На 166-м километре автодороги Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград 22-летний водитель микроавтобуса Volkswagen превысил скорость и не справился с управлением.

Иномарка врезалась в фургон, который в тот момент стоял на светофоре.

В аварии пострадал водитель иномарки, после оказания медицинской помощи он был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU