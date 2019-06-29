2019-06-29T21:07:55+03:00
Звезды

Саратовский театр оперы и балета превратился в Бродвей

Над хореографией мюзикла работала лауреат Международных конкурсов из Москвы
Армен Осипян
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Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
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27 июня в Театре оперы и балета состоялся театрализованный гала-концерт «Во власти musical_a».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», основой концерта послужили музыкальные номера из известных рок-опер и мюзиклов, таких как «Ромео и Джульетта» Жерара Пресгурвика, «Дон Жуан в Севилье» Марка Самойлова, «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу, а также «Целуй меня, Кэт» Коула Портера.

Два часа зрители следили за перипетиями любви и переносились в различные эпохи и страны. В этот вечер в зале чувствовалась атмосфера бродвейской феерии. «Во власти musical_a» можно назвать одним из самых массовых театральных проектов Саратова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В мюзикле немаловажную роль сыграли ведущие. Ими стали солист Александр Баев и лауреат Международного конкурса Ольга Дё, а также Злая маска в исполнении Владимира Ушакова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Режиссером-постановщиком выступил Михаил Музалевский. Балетмейстер – лауреат Международных конкурсов Софья Гайдукова (Москва). Художник-постановщик – заслуженный художник России Сергей Болдырев.

Хореография и костюмы вызывали восторг у зрителей. После каждого номера зал бурно аплодировал.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Всемирно известные композиции в сопровождении оркестра исполняли солисты саратовской оперы. После песенки Элизы «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» в исполнении лауреата Международных конкурсов Оксаны Колчиной в зале продолжались долгие овации.

Отдельных аплодисментов удостоились оркестр театра и дирижер Аркадий Шур. Гости преподнесли букеты цветов солистам. На поклон также вышли создатели гала-концерта, тогда в зале стало еще громче. Зрители поистине достойно наградили громкими аплодисментами всех участников проекта.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

«Во власти musical_а» – это завершение 216-го театрального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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