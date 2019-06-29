На Энтузиастов в Саратове женщина на ВАЗе врезалась в грузовик
Пострадавшая госпитализирована
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Авария на проспекте Энтузиастов в Саратове, в которой пострадала водитель авто, произошла 28 июня в 19:05.
Столкновение случилось напротив дома № 41, где 23-летняя водительница ВАЗ-2110 врезалась в грузовик Scania. По предварительным данным ГИБДД, в пути следования женщина не справилась с управлением. Водитель Scania 49-летний мужчина не пострадал, женщина – госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU