2019-06-29T09:57:52+03:00
Происшествия

На Энтузиастов в Саратове женщина на ВАЗе врезалась в грузовик

Пострадавшая госпитализирована
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Авария на проспекте Энтузиастов в Саратове, в которой пострадала водитель авто, произошла 28 июня в 19:05.

Столкновение случилось напротив дома № 41, где 23-летняя водительница ВАЗ-2110 врезалась в грузовик Scania. По предварительным данным ГИБДД, в пути следования женщина не справилась с управлением. Водитель Scania 49-летний мужчина не пострадал, женщина – госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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