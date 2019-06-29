Женщина на джипе в Саратове сбила пенсионерку на переходе

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-29T08:55:29+03:00

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Вечером в минувшую пятницу женщина за рулем внедорожника сбила 71-летнюю пенсионерку.

ДТП случилось в 20.10 возле дома №83/89 рядом с Детским парком.

По данным ГИБДД, водитель Jeep Grand Cherokee нарушила правила проезда пешеходного перехода и сбила на нем пешехода. Пострадавшая госпитализирована.

Напомним, 29 и 30 июня в Саратове ГИБДД проводит оперативное мероприятие «Пешеход!».

ИСТОЧНИК KP.RU