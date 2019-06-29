Женщина на джипе в Саратове сбила пенсионерку на переходе
ДТП произошло возле Детского парка
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Вечером в минувшую пятницу женщина за рулем внедорожника сбила 71-летнюю пенсионерку.
ДТП случилось в 20.10 возле дома №83/89 рядом с Детским парком.
По данным ГИБДД, водитель Jeep Grand Cherokee нарушила правила проезда пешеходного перехода и сбила на нем пешехода. Пострадавшая госпитализирована.
Напомним, 29 и 30 июня в Саратове ГИБДД проводит оперативное мероприятие «Пешеход!».
ИСТОЧНИК KP.RU