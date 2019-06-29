Задержан первый подозреваемый в ограблении аптеки в Саратове

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-29T08:46:39+03:00

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Полиция задержала одного подозреваемого по делу об ограблении аптеки в Заводском районе Саратова. Им оказался 28-летний ранее многократно судимый по различным статьям УК мужчина. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и взят под стражу.

Ограбление аптеки на улице Чернышевского произошло 2 февраля 2019 года. Двое мужчин под угрозой предмета, похожего на пистолет забрали все деньги из кассы – 15200 рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU