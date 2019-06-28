Панков: Володин предложил увеличить зарплаты учителям

СЕГОДНЯ 20:00 2019-06-28T20:52:17+03:00

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Депутат Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" высказался об инициативе поднять зарплату учителям.

- На этой неделе спикер Госдумы в Москве проводил парламентские слушания. Тема образования - одна из важнейших. Нехватка молодых учителей - острая проблема. По ней Володин навязал дискуссию, и министру просвещения Васильевой, и участникам слушаний. А это были непосредственно учителя со всех регионов.

Высказанное предложение министра по развитию зарплаты понравилось всем. Вы помните, Васильева сказала, что базовая зарплата учителя должна составлять 70% от средней по региону. Применительно к нашей области эта зарплата изначально должна составлять 20 тысяч рублей.

Скажу, что пока такого стандарта в регионах ещё нет. И уже вчера у нас в области Володин предложил посчитать, какое количество дополнительных средств понадобится. Предложив губернатору помощь в совместной работе по увеличению зарплаты. Таким образом, если нам необходимо привлекать в школы молодёжь, прежде всего необходимо поднять начинающим педагогам зарплату.

Вот и исходит он из того, что базовая ставка учителя не должна быть менее 20 тысяч рублей. Соответственно, увеличатся все выплаты в образовании. Разве это плохо? Ответим - хорошо. Только нужно найти для этого денежные средства. Поэтому спикер и предлагает совместно найти такое решение, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU