2019-06-28T20:52:17+03:00
Политика

Панков: Володин предложил увеличить зарплаты учителям

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Николай Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов" высказался об инициативе поднять зарплату учителям.

- На этой неделе спикер Госдумы в Москве проводил парламентские слушания. Тема образования - одна из важнейших. Нехватка молодых учителей - острая проблема. По ней Володин навязал дискуссию, и министру просвещения Васильевой, и участникам слушаний. А это были непосредственно учителя со всех регионов.

Высказанное предложение министра по развитию зарплаты понравилось всем. Вы помните, Васильева сказала, что базовая зарплата учителя должна составлять 70% от средней по региону. Применительно к нашей области эта зарплата изначально должна составлять 20 тысяч рублей.

Скажу, что пока такого стандарта в регионах ещё нет. И уже вчера у нас в области Володин предложил посчитать, какое количество дополнительных средств понадобится. Предложив губернатору помощь в совместной работе по увеличению зарплаты. Таким образом, если нам необходимо привлекать в школы молодёжь, прежде всего необходимо поднять начинающим педагогам зарплату.

Вот и исходит он из того, что базовая ставка учителя не должна быть менее 20 тысяч рублей. Соответственно, увеличатся все выплаты в образовании. Разве это плохо? Ответим - хорошо. Только нужно найти для этого денежные средства. Поэтому спикер и предлагает совместно найти такое решение, - написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись пассажирский автобус и «скорая помощь»
На мосту через Волгу столкнулись шесть авто и мотоцикл
В Саратовской области уволен глава ТФОМС
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Две улицы Заводского района до субботы остались без воды
Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях
В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе
Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье
Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею
В ресторане Саратова обокрали мужчину
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года
В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах
В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце
В Саратовской области 54 водителя скрылись с места ДТП
В Саратовской области появится соя из Канады
Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина