В субботу в Саратове будет облачно

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-29T08:10:30+03:00

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В субботу, 29 июня, в Саратовской области ожидается облачная погода. Возможны прояснения.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в большинстве районов прогнозируется дождь, причем до умеренного. Кроме того, местами возможна гроза.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. А при грозе – до 14-19 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 21-26 градусов. В Левобережье – до 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU