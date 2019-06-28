В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Мужчина признался в краже
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Вчера, 27 июня, сотрудники полиции остановили у дома №14а на улице Московское шоссе Ленинского района 31-летнего рецидивиста.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у него изъяли велосипед марки «Лидер-26».
В отделе выяснилось, что он забрал двухколесный транспорт у 39-летнего гражданина в ночь с 26 на 27 июня с территории дома на 2-й Лагерной улице.
Гражданин во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU